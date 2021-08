Biden kritiziral republikanske guvernerje zaradi prepovedi mask

08.07 V Melbournu podaljšali zaprtje za teden dni

Prizor iz Melbourna, kjer so zaprtje podaljšali za še teden dni. FOTO: Con Chronis/AFP

Nemška kanclerka Angela Merkel je skupaj z voditelji zveznih dežel razpravljala o še drugih omejitvenih ukrepih za jesen in zimo. Med drugim je na mizi predlog o omejitvah za necepljene. FOTO: Christian Mang/AFP

Po tem, ko so v avstralski zvezni državi Victoria potrdili 20 novih lokalno pridobljenih primerov okužb s covidom-19, so v Melbournu že šesto zaprtje podaljšali za še sedem dni, poroča britanski Guardian. Premierje napovedal, da se bo zaprtje podaljšalo do četrtka, 19. avgusta. Pet od novih dvajsetih primerov namreč ni povezanih z aktualnim izbruhom virusa. Oblasti so prepričane, da bodo te primere povezale v prihodnjih dneh, a je Andrews dodal, da potrebujejo več časa. »To je zelo zahtevno, vem, da bi radi bili odprti za vsakega prebivalca Victorie, ki bi rad naprej opravljal svoj posel in imel določeno stopnjo svobode, a to zaradi delte ni mogoče,« je dejal in nadaljeval, da bi – če bi ob tej ekstremno nalezljivi različici virusa že sprostili ukrepe – v zelo kratkem času videli podobno sliko, kot se je zgodila v Syndeyju. Andrews je sicer dodal, da ne izključuje možnosti, da se podaljšanje zaprtja prekine pred iztekom tedna dni, a je prebivalce pozval, naj se pripravijo, da bodo zaprti še ves teden.Pivovarna Laško Union je v letu 2020 ustvarila 145,6 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je za 6,9 odstotka manj kot leta 2019. Na padec je vplivala epidemija covida-19. Čisti dobiček se je znižal za 31,5 odstotka na 16,7 milijona evrov. Lani se je količinska prodaja piva Pivovarne Laško Union na domačem trgu zmanjšala za 9,6 odstotka. »Na padec prodaje je imela največji vpliv epidemija, ki je med drugim prinesla večmesečno zaprtje gostinskih obratov ter velik upad turističnih dejavnosti,« so v družbi pojasnili v poročilu o lanskem poslovanju, objavljenem na spletnih straneh Ajpesa. Kot so dodali, so spremenjene navade kupcev zaradi pandemije v Sloveniji vplivale tudi na kategorijo vod in sadnih pijač, kjer se je delo ter šolanje od doma in skrbnejše načrtovanje nakupov poznalo predvsem pri zmanjšani prodaji 0,3- in 0,5-litrskih pakiranj.V Nemčiji bodo, podobno kot so pri nas napovedali za 23. avgust, z 11. oktobrom ukinili brezplačne hitre teste na koronavirus. Med izjemami, ki se bodo še vedno lahko brezplačno testirali, bodo nosečnice, mlajši od 18 let in tisti, ki se ne smejo cepiti. Nemčija tako zaostruje pritisk na tiste, ki se še niso cepili, oziroma poziva vse, ki se še niso, da se cepijo. Jeseni bodo tako veljali tudi novi omejitveni ukrepi, in sicer bodo necepljeni deležni strožjih omejitev. Dostop do večine storitev bo že v avgustu dovoljen le cepljenim, prebolelim ali testiranim; to bo veljalo za obiskovalce v bolnišnicah in domovih za starejše, v fitnesih, frizerskih salonih in notranjih prostorih restavracij. Če bo incidenca okužb nizka, bodo to pravilo odpravili.Minister za zdravje, ki je predlagal ukinitev brezplačnega testiranja, je po poročanju nemškega Spiegla dejal, da se tisti, ki so cepljeni, ne smejo bati jeseni in zime, saj ponovnega zaprtja ne bo oziroma bodo iz njega izvzeti. »Za vse te tri od štirih odraslih, ki so se cepili, ne bo novih omejitev,« je dejal včeraj zvečer. To je po njegovih besedah trenutno pravno stanje, ki ga ureja zvezni zakon. Spahn je, tako kot kanclerka, ponovno pozval prebivalstvo, da se cepi. Še vedno ni cepljenih dovolj ljudi, da bi se izognili preveliki preobremenitvi zdravstvenega sistema, še navaja Spiegel.Ameriški predsednikje v torek kritiziral republikanske guvernerje, ki nasprotujejo nošenju zaščitnih mask proti koronavirusu v šolah. To je bilo še posebej uperjeno proti guvernerjema Floride in Teksasa, ki sta šolskim okrožjem naravnost prepovedala, da bi v šolah lahko zahtevali nošenje mask. V ZDA se je do sinoči po podatkih Univerze Johnsa Hopkinsa s koronavirusom okužilo 36 milijonov ljudi, umrlo pa jih je 618.000. Število okužb in smrti spet narašča zaradi koronavirusne različice delta, ki je agresivnejša od dosedanjih in se hitreje ter lažje širi.Biden je izrazil zaskrbljenost nad naraščanjem števila okužb med šolarji in dejal, da se to dogaja predvsem v zveznih državah, kjer je malo cepljenih. To so Florida, Teksas, Louisiana, Alabama in Mississippi. Bidnu se zdi višek sprenevedanja, da republikanci govorijo o tem, da se država ne sme vpletati v življenja ljudi, nato pa sami ukazujejo šolam, da ne smejo uvajati zaščitnih mask.Otroci, mlajši od 12 let, se še ne morejo cepiti in šolarji po ZDA, ki se vračajo k pouku, se srečujejo z najrazličnejšimi uredbami. Biden je dejal, da nima pooblastil, da bi ukrepal proti guvernerjem. Upirajo pa se šolska okrožja v Teksasu in na Floridi sama. V ponedeljek je okrožje Dallasa zavrnilo ukaz guvernerjain napovedalo obvezno nošenje mask. Podobno načrtujejo v Austinu, še prej pa so se guvernerju zoperstavili v San Antoniu.