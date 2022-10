Biden o Putinovih jedrskih grožnjah: Ne šali se!

»Ne šali se!« je ameriški predsednik Joe Biden ocenil nevarnost, da bo ruski predsednik Vladimir Putin v Ukrajini uporabil jedrsko orožje. Ocenil je, da takšne verjetnosti armagedona še ni bilo vse od kubanske raketne krize.

Armagedon je biblijski izraz za mesto, kjer naj bi se ob koncu sveta spopadle armade dobrega in zla, jedrske vojne pa v svetu niso tako pogosto omenjali že vse od krize izpred šestdesetih let zaradi sovjetskih raket z morebitnimi jedrskimi konicami na Kubi. Ameriški predsednik John F. Kennedy in sovjetski voditelj Nikita Hruščov sta krizo na koncu razelektrila in strah pred tretjo svetovno vojno je tedanji velesili privedel do pogajanj o jedrskem razoroževanju. Po ruskem napadu na Ukrajino pa ne gre za nevarnost nesporazuma, ampak za morebitno sprevrženo Putinovo optiko po izgubah na ukrajinski fronti.

Putin se sooča z izgubami v Ukrajini. foto: Sputnik Via Reuters

»Ne šali se, ko govori o morebitni uporabi taktičnega jedrskega orožja ali biološkega ali kemičnega, kajti njegovi vojski ne gre dobro,« je med demokratsko recepcijo v newyorškem domu sina medijskega mogotca Ruperta Murdocha dejal Biden ter zavrnil prepričanja, da manjše jedrske bombe niso velika grožnja za ves svet. Vsaka uporaba jedrskega orožja se bo po njegovem prepričanju končala z armagedonom.

Demokratski predsednik ZDA je povedal, da še preučujejo Putinove motive, »kje se bo znašel, ko ne bo le izgubil obraza, ampak tudi pomembno moč«. V nasprotju s svojim očetom Rupertom je 49-letni James Murdoch, ki je gostil demokratski dogodek, na levi strani ameriškega političnega prizorišča in Biden si ni mogel kaj, da se ne bi obregnil tudi ob svojega predhodnika Donalda Trumpa: »To ni republikanska stranka vašega očeta.«

Ruska vojska izgublja na ukrajinskih frontah. FOTO: Belpressa via Reuters

Privrženci prejšnjega predsednika pa poudarjajo, da pod njim ni bilo nobene velike vojne v svetu niti inflacije in drugih sedanjih gospodarskih težav. »Bidnova nezmožnost voditi kampanjo zunaj koridorja Acele kaže, kako je brez stika z realnostjo Američanov, soočenih z rastočimi cenami, eksplodirajočim kriminalom in odprto mejo,« je z omenjanjem hitre železniške proge med velemesti ameriške Vzhodne obale obsodila predsednica republikanskega nacionalnega komiteja RNC Ronna McDaniel. A trumpovci tudi njo označujejo za »rino« – republikanko le po imenu.