Biden pozdravil premirje med Izraelom in borci Islamskega džihada

Ameriški predsednik Joe Biden je pozdravil premirje med Izraelom in borci Islamskega džihada, ki je po posredovanju Egipta začelo veljati v nedeljo zvečer in je prekinilo večdnevne spopade v Gazi. Pri tem je vse vpletene pozval, naj ga v celoti izvajajo, pozivu pa se je pridružil tudi odposlanec ZN za Bližnji vzhod Tor Wennesland.

Ameriški predsednik je v izjavi povedal, da je Washington v zadnjih treh dneh sodeloval s predstavniki Izraela, palestinskih oblasti in različnih držav v regiji, da bi »spodbudil hitro rešitev konflikta«. »Vse strani tudi pozivamo, naj v celoti izvajajo prekinitev ognja in zagotovijo, da bodo v Gazo ob umiritvi spopadov prihajale zaloge goriva in humanitarne pomoči,« je dejal Biden in izrazil obžalovanje glede mrtvih in ranjenih v spopadih.

K spoštovanju premirja je na twitterju pozval tudi odposlanec ZN za Bližnji vzhod Tor Wennesland, ki se je Egiptu zahvalil za posredniško vlogo pri njegovi vzpostavitvi in jo označil za ključno.

»Razmere so še vedno zelo krhke, zato vse strani pozivam, naj spoštujejo premirje,« je dejal Wennesland in dodal, da ZN »intenzivno sodelujejo z Egiptom pri posredovanju«. Pri tem se je tudi zavezal, da bo »še naprej sodeloval z vsemi vpletenimi stranmi pri nujni deeskalaciji razmer« v regiji.

Izraelska vojska je od petka izvajala zračne napade na položaje gibanja Islamski džihad v Gazi, ki je odgovorilo z več kot 900 izstreljenimi raketami na ozemlje Izraela. Ti so trajali vse do prekinitve ognja, ki je začela veljati v nedeljo ob 23.30 po lokalnem času. Nekaj izstrelkov je padlo še v minutah po določenem roku, toda v nadaljevanju noči po navedbah britanskega BBC ni bilo poročil o nadaljevanju nasilja.

V spopadih je življenje izgubilo najmanj 44 ljudi, med njimi 15 otrok, več kot 300 pa je bilo ranjenih. Tokratno nasilje v Gazi je bilo najhujše po lanskih spopadih. V Izraelu so pojasnili, da so napade v petek začeli, ker je Islamski džihad domnevno načrtoval večji napad.