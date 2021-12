Biden pripravljen na ponovno predsedniško tekmo s Trumpom

Ameriški predsednik Joe Biden se je pripravljen še enkrat potegovati za predsedniški položaj z Donaldom Trumpom. Kot je v sredo dejal aktualni predsednik ZDA, bi ga Trumpova kandidatura celo spodbudila k ponovnemu sodelovanju v predsedniški tekmi leta 2024.

Na vprašanje o ponovni kandidaturi je 79-letni demokrat odgovoril, da se je pripravljen še enkrat potegovati za predsednika ZDA. »Vendar poglejte,« je dejal, »zelo močno spoštujem usodo, ki je že mnogokrat posegla v moje življenje. Če bom zdrav tako, kot sem zdaj, če bom dobrega zdravja, potem bom še enkrat kandidiral,« je povedal na televiziji ABC.

To bi storil, tudi če bi se moral še enkrat pomeriti s svojim 75-letnim predhodnikom. »To bi povečalo verjetnost za mojo kandidaturo,« je dejal po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Trump sicer še vedno trdi, da je Biden na predsedniški položaj prišel zaradi goljufij na lanskih volitvah in da so bile te ukradene. Posledica teh trditev, za katere ni dokazov, je bil tudi napad Trumpovih podpornikov na kongres 6. januarja letos, ko so tam potrjevali Bidnovo zmago na volitvah.

Republikanec je sicer že večkrat nakazal, da bi se lahko leta 2024 znova potegoval za predsedniški položaj, na katerem je že bil en mandat od januarja 2017 do januarja letos. A svojih načrtov za prihodnost še ni predstavil.

Kot Bidnova naslednica se je omenjala njegova trenutna podpredsednica Kamala Harris, vendar pa je njena politična prihodnost negotova, saj odnos med njo in predsednikom menda ni prav močan. 57-letnica tako še vedno išče svoj prostor v Beli hiši. Med njenimi nalogami so zelo občutljive teme, kot je migracijsko vprašanje.