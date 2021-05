Biden se je odrekel dodatnim sankcijam Severnega toka 2

Ameriški predsedniknaj bi se po poročanju tujih medijev odpovedal dodatnim ekonomskim sankcijam proti podjetju, ki vodi gradnjo plinovoda Severni tok 2, ki bo povezal Rusijo neposredno z Nemčijo. Za to se je menda odločil, da bi razbremenil poslabšane odnose med ZDA in Nemčijo. Odločitev je po poročanju nemških medijev že sprožila ostre kritike Republikanske stranke.Čeprav sankcij proti podjetju in njegovemu nemškemu predstavnikuameriška vlada ne bo uvedla, pa bo menda uvedla dodatne sankcije proti ruskim ladjam, ki polagajo cevi plinovoda. Poročilo o Severnem toku 2 namerava ameriška vlada že v kratkem predstaviti kongresu, v katerem je ugotovila, da sankcije proti podjetju Severni tok 2, hčerinskemu podjetju ruskega Gazproma, zaradi ameriških nacionalnih interesov ne bodo uvedli.Ameriški zunanji ministerje prav v torek govoril z nemškim zunanjim ministrom. Tema pogovorov je bil tudi kontroverzni plinovod, ki mu ZDA še vedno nasprotujejo, saj po njihovi oceni Rusija z njim pridobiva vpliv v Evropi. Nemčija pri dokončanju že skoraj v celoti zgrajenega plinovoda vztraja.