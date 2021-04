Tudi za Bidna je turški pokol Armencev genocid

Ameriški predsednik Joe Biden in prva dama Jill sta za konec tedna spet odpotovala v domači delawarski Wilmington. FOTO: Joshua Roberts/Reuters

Uboj poldrugega milijona Armencev, ki ga je leta 1915 zakrivilo Otomansko carstvo, je zdaj tudi za demokratsko Belo hišo genocid. Predsednikje s tem končal večjo previdnost svojih neposrednih predhodnikov pri tem vprašanju. Genocid Armencev je omenjal že republikanski prvak, predsedniki, ki so sledili, pa niso želeli poslabševati odnosov s članico severnoatlantske zveze Nato in so govorili samo o pokolu ali grozljivi tragediji.Biden se je v petek po telefonu pogovarjal s turškim predsednikom, a po ameriškem prepisu pogovora nista govorila o genocidu. Ankara je leta 2016 po podobnem dejanju bundestaga močno zaostrila odnose z Nemčijo in veliko jezo je pričakovati tudi zdaj. Turčija se je sredi prve svetovne vojne bala sodelovanja krščanskih Armencev s carsko Rusijo in so jih izkoreninili z marši smrti ter drugimi zločini. Na današnji dan leta 1915 so v Carigradu zajeli armenske dostojanstvenike, kar zgodovinarji vidijo kot prvi korak k prvemu genocidu dvajsetega stoletja.Za priznanje genocida so se že dolgo zavzemali pripadniki ameriške armenske manjšine, odnosi med Washingtonom in Ankaro pa so se v minulih letih poslabševali že zaradi turškega nakupa ruske vojaške opreme. Mnogi Američani turškemu predsedniku očitajo tudi kršitve človekovih pravic doma in v sosednjih državah, kjer posreduje njegova vojska. Erdoğan se je v pogovoru z Bidnom, nasprotno, pritožil zaradi ameriške podpore Kurdom v Siriji in dajanjem zatočišča verskemu voditelju