Biden: »Vsakega Američana, ki hoče domov, bomo spravili domov!«

Detajlo s tiskovne konference: roke predsednikovega svetovalca za nacionalno varnost Jakea Sullivana. Foto Ken Cedeno/Reuters

Ameriški predsednikbo uporabil vsa sredstva za evakuacijo Američanov in njihovih afganistanskih pomočnikov iz države talibov. »Vsakega Američana, ki hoče domov, bomo spravili domov!« Prvič po padcu Kabula in sesutju prozahodne vlade je na tiskovni konferenci odgovarjal na novinarska vprašanja o najhujši zunanjepolitični krizi po svojem nastopu v Beli hiši, pa čeprav le od prej dogovorjenih novinarjev.Tudi te pa je najbolj zanimalo, zakaj demokratski predsednik ni upošteval opozoril obveščevalnih služb o zelo verjetnem hitrem napredovanju prav tistega afganistanskega režima, ki so ga pred dvajsetimi leti napadli po terorističnih napadih Al Kaide v New Yorku in Washingtonu. Biden ne verjame, da se je zaradi težav minulih dni zmanjšala verodostojnost ZDA v svetu in niti med zavezniki iz vojaške zveze Nato. Povedal je o svojih pogovorih z britanskim premierjem, nemško kanclerkoin francoskim predsednikomter o njihovem dogovoru za zasedanje skupine G 7 prihodnji teden.Poročila iz nekaterih prestolnic severnoatlantske vojaške zveze govorijo drugače, demokratski prvak pa meni, da nobena druga država ne bi mogla izvesti »najtežjega zračnega mostu v zgodovini« za umik svojih državljanov in vseh drugih ogroženih iz Afganistana. »Po končanju te operacije bo dovolj časa za kritiko in izpraševanje, zdaj pa sem osredotočen na delo, ki ga moramo opraviti,« je dejal. V petek so vsaj poročali o bolj polnih letalih, od padca Kabula so po poročilu Pentagona evakuirali že več kot dvanajst tisoč ljudi. V ZDA nameravajo prepeljati tudi 22 tisoč afganistanskih prejemnikov posebnih viz, med katerimi bodo političarke in druge voditeljice, novinarji in drugi ogroženi.Tudi običajno do demokratskega predsednika prizanesljive ameriške novinarje so očitno pretresli posnetki domačih in afganistanskih državljanov, ki v strahu pred smrtonosnim maščevanjem novih oblastnikov neuspešno prodirajo proti letališču v Kabulu, po zapustitvi vojaških oporišč edinemu izhodu iz države. V nasprotju s prejšnjimi izjavami je Biden priznal »srce parajoče« podobe paničnih ljudi in človeško bolečino.