Bidnova administracija začasno odpravila sankcije proti Hutijem

Protest proti odločitvi Trumpove administracije je v prestolnici Sana potekal tudi včeraj. FOTO: Mohammed Huwais/AFP

Administracija novega predsednika ZDAje določila začasne izjeme v sankcijah, ki jih je proti hutijskim upornikom v Jemnu uvedla vlada nekdanjega predsednika. Ta je hutijsko uporniško gibanje razglasila za teroristično organizacijo tik pred koncem mandata.Sankcije proti hutijskim upornikom, ki se – povezani z Iranom – v Jemnu borijo za nadzor nad ozemljem in proti koaliciji pod okriljem Savdske Arabije, so začele veljati pred tednom dni. Vključevale so zamrznitev sredstev na računih, povezanih z ZDA, prepoved poslovanja s hutijskim gibanjem in kriminalizacijo zagotavljanja pomoči ali sredstev, piše tiskovna agencija Reuters.Nasprotno je nova ameriška administracija za obdobje enega meseca suspendirala prepoved transakcij, poslovanja s Hutiji oziroma deležniki, ki so povezani z njimi, piše Reuters, še vedno pa veljajo sankcije, ki so usmerjenje proti posameznikom. Do 26. februarja bo ameriška vlada sprejela odločitev, ali bodo Hutiji še naprej veljali za teroristično organizacijo.Uvedbo sankcij proti hutijskim upornikom, ki so sledile ameriški razglasitvi skupine za teroristično organizacijo, so med drugim kritizirali Združeni narodi (ZN) in humanitarne organizacije, ki delujejo v Jemnu. V tej državi, ki je šest let v primežu oboroženega konflikta, vlada hudo pomanjkanje: 80 odstotkov prebivalcev 29-milijonske države je v veliki meri odvisnih od pomoči in uvoza iz tujine, huda lahkota pa pesti več kot 13 milijonov ljudi.