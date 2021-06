Bidnova ponovna izgradnja sveta v odgovor kitajski svilni cesti

Francoski predsednik Emmanuel Macron je videti še posebej navdušen nad multinacionalno diplomacijo ameriškega kolega Joeja Bidna. Foto Brendan Smialowski Afp

Britanskemu gostitelju G7 Borisu Johnsonu je pomagala kraljevska družina s kraljico Elizabeto II. na čelu. Foto Pool Reuters

Novi ameriški predsednikna srečanju skupine G7 v Cornwallu popravlja odnose z evropskimi in drugimi zaveznicami, ki jih je njegov republikanski predhodnikrazburkal z zahtevami »najprej Amerika«, a ni še jasno, če bo to dovolj za sprejem nove ameriške zunanjepolitične pobude s podobno zaskrbljenostjo zaradi vpliva Kitajske v svetu. Po navedbah neimenovanih virov nove administracije, ki so jih objavili ameriški mediji, Biden zaveznike prepričuje v »boljšo ponovno izgradnjo« sveta kot protiutež kitajskemu projektu »En pas, ena cesta«, ki se iz Azije in Afrike širi tudi v Evropo.Demokratska Bela hiša najprej ostro napada prisilno delo, ki ga Kitajski očitajo na območjih z muslimanskimi in drugimi manjšinami, in se zavzema za njegovo obsodbo v zaključnem sporočilu G7. Kitajska obtožbe zavrača in tudi nekatere evropske države oklevajo pred prepoved izdelkov, proizvedenih s prisilnim delom, ter drugimi gospodarskimi sankcijami. Nemčija se je zavzemala za investicijski sporazum s Pekingom, ki ga je zamrznila šele Evropska unija, Italija celo sodeluje v projektu »En pas, ena cesta«. Nova ameriška administracija se že doma zavzema za ambiciozne infrastrukturne programe, skupaj z zaveznicami bi jih zdaj rada organizirala za ves svet.V sodelovanju z Veliko Britanijo, Nemčijo, Francijo, Italijo, Kanado in Japonsko, cornwallskimi gostjami Avstralijo, Južno Korejo in Južno Afriko ter drugimi zaveznicami naj bi oblikovali alternativo kitajskemu širjenju gospodarskega in drugega vpliva v svetu. Pobuda za takšno organiziranje demokratičnih držav odseva zunanjepolitična načela novega ameriškega predsednika, ki temeljijo na zavračanju avtokratskih držav, poudarjala pa naj bi tudi varovanje okolja in ozračja. Sredstva naj bi pridobili v kombinaciji z državnim in zasebnim denarjem, potem ko Kitajski očitajo povečevanje zadolženosti držav, ki sodelujejo v projektu »En pas, ena cesta«.