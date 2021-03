Bidnovo izvolitev so razumeli kot vabilo na sever

V nadaljevanju preberite:

Ob več kot 15.000 migrantskih otrocih in mladoletnikih v prenapolnjenih zatočiščih ter obtožbah o spuščanju odraslih migrantov v ZDA brez sodnega termina za preverjanje upravičenosti do azila počasi tudi administracija ameriškega predsednika Joeja Bidna priznava velike težave na južni meji ZDA. Odgovornost za to so pripisali prejšnjemu predsedniku Donaldu Trumpu, a bi morali tudi pojasniti, zakaj tja ne dovolijo medijem.