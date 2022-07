Bidena čaka neprijetno srečanje z Mohamedom bin Salmanom

V nadaljevanju preberite:

Iz Tel Aviva bo ameriški predsednik Joe Biden jutri odpotoval v Džedo, kjer se bo udeležil vrha zalivskih držav in se srečal tudi s savdskim prestolonaslednikom in de facto vladarjem države Mohamedom bin Salmanom. Biden je prejšnji teden v besedilu, ki ga je napisal za Washington Post, časnik, katerega kolumnist je bil novinar Džamal Hašodži, ki ga je brutalno ubil savdski režim, poskušal – izjemno nerodno in neprepričljivo – nekako upravičiti obisk zalivske diktature. Toda njegov obisk savdskega dvora ima ob krepitvi protiiranske koalicije le en resen namen – Mohameda bin Salmana in njegove oprode prepričati, da povečajo količino načrpane nafte in s tem »pomagajo« omiliti inflacijo v ZDA (ta je junija na letni ravni bila 9,1-odstotna).