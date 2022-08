»Bil je državnik, ki je spremenil tok zgodovine«

Po včerajšnji novici o smrti zadnjega sovjetskega voditelja Mihaila Sergejeviča Gorbačova se vrstijo odzivi in izrečena sožalja ob njegovem slovesu. Gorbačov je umrl star 91 let, s položaja sovjetskega voditelja je odstopil 25. decembra 1991, potem ko je državo neuspešno poskušal reformirati s perestrojko in glasnostjo. Sovjetska zveza je nato po 69 letih razpadla. Leta 1990 je prejel tudi Nobelovo nagrado za mir.

Poplava poklonov z vsega sveta se je usula na človeka, ki ga opisujejo kot »eno največjih osebnosti 20. stoletja« in mu pripisujejo zasluge za konec hladne vojne.

Ameriški predsednik Joe Biden je Gorbačova opisal kot človeka z »izjemno vizijo«, ki je svojo državo vodil na poti reform: »To so bila dejanja izjemnega voditelja – tistega, ki ima domišljijo, da vidi, da je drugačna prihodnost mogoča, in pogum, da je tvegal celotno kariero, da bi to dosegel,« je dejal Biden v izjavi. »Rezultat je bil varnejši svet in večja svoboda za milijone ljudi,« njegove besede povzema Guardian. »Mihail Gorbačov se bo v zgodovino zapisal kot velik človek, ki je svoj narod povedel v demokracijo,« je dodal nekdanji državni sekretar ZDA James Baker, ki je ameriško diplomacijo vodil med letoma 1989 in 1992.

FOTO: Sergei Karpukhin/Reuters

António Guterres, generalni sekretar Združenih narodov, je dejal, da je bil Gorbačov »edinstven državnik, ki je spremenil tok zgodovine«. »Svet je izgubil visokega globalnega voditelja, predanega multilateralista in neumornega zagovornika miru. Zelo sem užaloščen zaradi njegove smrti,« je tvitnil.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je Gorbačova opisal kot »moža miru, čigar odločitve so Rusom odprle pot do svobode«. »Njegova zavezanost miru v Evropi je spremenila našo skupno zgodovino,« je dodal.

Predsednica Evropske unije Ursula von der Leyen ga je pohvalila kot »zaupanja vrednega in spoštovanega voditelja«, ki je »odprl pot svobodni Evropi«. »Ta zapuščina je tista, ki je ne bomo pozabili,« je dodala, kot navaja BBC.

Britanski premier Boris Johnson je zapisal, da je vedno občudoval njegov pogum in integriteto, ki jo je pokazal, ko je na miren način končal hladno vojno. »V času Putinovega napada na Ukrajino je njegova neumorna zaveza, da odpre sovjetsko družbo, zgled vsem nam,« je zapisal.

Avstralski premier Anthony Albanese je v zahvalnem sporočilu dejal, da je nekdanji ruski voditelj Mihail Gorbačov »spremenil svet na bolje«. »Osvobodil je narode Vzhodne Evrope iz ječe sovjetske vladavine in pomagal h koncu hladne vojne,« je Albanese zapisal v sporočilu, objavljenem na facebooku, in Gorbačova označil za »človeka topline, upanja, odločnosti in ogromnega poguma«. »Z njegovo smrtjo smo izgubili enega resničnih velikanov 20. stoletja.«

Henry Kissinger, ki je bil državni sekretar ZDA pod predsednikom Richardom Nixonom, je v BBC-jevem programu Newsnight dejal, da bo Gorbačov »v zgodovini ostal v spominu kot človek, ki je začel zgodovinske preobrazbe, ki so bile v korist človeštva in ruskega naroda«.

Ruski predsednik Boris Jelcin in Gorbačov v Moskvi leta 1991. FOTO: Reuters

Nekdanji kolumbijski predsednik in Nobelov nagrajenec za mir iz leta 2016 Juan Manuel Santos je Gorbačova, ki je leta 1990 prav tako prejel Nobelovo nagrado, označil za zagovornika miru. »Svet potrebuje še več takšnih voditeljev, kot je bil on,« je Santos zapisal na twitterju.

Globoko sožalje izrekel tudi Putin

Kljub nesoglasjem, ki so vladala med Mihailom Gorbačovom in ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, je slednji ob Gorbačovovi smrti izrazil »globoko sočutje«. »Zjutraj bo poslal sožalje njegovi družini in prijateljem,« je namere predsednika Putina včeraj napovedal predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov, poroča AFP. Politično zapuščino Gorbačova je uničil Putin, ko je obdobje popuščanja napetosti in nadzora nad orožjem med Washingtonom in Moskvo zamenjala krvava vojna v Ukrajini. Nekdanjega sovjetskega voditelja so slavili v liberalnih demokracijah, medtem ko v Rusiji ni bil priljubljen oziroma so ga označevali za izdajalca, pri tem navaja britanski Guardian.

Odzivi že prihajajo tudi od slovenskih politikov. Zunanja ministrica Tanja Fajon je tvitnila, »da je Gorbačov govoril v drugem tonu. Dajal je upanje, da je mogoča drugačna pot od represije in hladne vojne. Bil je razlika. Naj počiva v miru.«