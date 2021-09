Bitcoin postal uradno plačilno sredstvo v Salvadorju

Trgovci so si že dobavili opremo, ki omogoča plačevanje z bitcoinom. FOTO: José Cabezas/Reuters

Kriptovaluta bitcoin je danes v Salvadorju postala zakonito plačilno sredstvo. Srednjeameriška država je tako postala prva država na svetu, ki omogoča plačevanje z bitcoini, potem ko je zakon o bitcoinu po treh mesecih od sprejetja danes začel veljati.To pomeni, da mora vsak trgovec, ki ima primerna tehnična sredstva, za plačilo sprejeti bitcoin. Prebivalci Salvadorja bodo po novem v tej kriptovaluti lahko plačevali tudi davke, piše nemška tiskovna agencija DPA.Menjalni tečaj iz bitcoina v ameriški dolar, uradno valuto Salvadorja, bo prosto določal trg. Salvador ameriški dolar kot uradno valuto uporablja od leta 2001, zato je država odvisna od monetarne politike ameriške centralne banke.Predsednik državeje dejal, da bo vsakdo, ki si bo naložil digitalno denarnico chivo, prejel začetni dobrobit v višini 30 dolarjev. Po njegovih besedah bo po državi nameščenih 200 bankomatov chivo.Bitcoin, ena najbolj poznanih kriptovalut, je na kriptoborzi Bitstamp vreden več kot 52.000 dolarjev, potem ko se je aprila letos že približal vrednosti 63.000 dolarjev, še septembra lani pa je bilo zanj treba odšteti 10.000 dolarjev.Politiki so prepričani, da je bilo sprejetje tega zakona nujno za gospodarsko rast, čeprav naj bi okoli 70 odstotkov od 1300 Salvadorcev, ki so avgusta sodelovali v državni raziskavi, nasprotovalo zakonu o bitcoinu. Vendar je treba omeniti tudi, da velika večina ni točno vedela, kaj je bitcoin, le 4,8 odstotka vprašanih ga je namreč pravilno definiralo kot kriptovaluto.Okoli 70 odstotkov prebivalcev Salvadorja, kjer živi približno šest milijonov ljudi, nima dostopa do tradicionalnih finančnih storitev. Mnogi so odvisni od nakazil sorodnikov, ki živijo v ZDA, nakazila iz tujine tako predstavljajo 22 odstotkov bruto domačega proizvoda države. Po besedah vlade naj bi z uvedbo bitcoina kot plačilnega sredstva Salvadorci privarčevali pri bančnih in menjalnih provizijah.