Bitka za Herson bo ena od najtežjih

V zadnjem tednu dni so ruske okupacijske sile iz mesta Herson, ki leži na desnem bregu reke Dneper, na Krim in v Rusijo evakuirale – oziroma deportirale – približno 50.000 ljudi. Ruska vojska z lokalnimi pod­izvajalci okoli strateško pomembnega mesta, ki je pred rusko agresijo imelo 280.000 prebivalcev, pospešeno gradi okope ter se pripravlja na že dolgo pričakovan ukrajinski poskus osvoboditve mesta. Tega so Rusi zasedli že drugi dan vojne.