Bitka za območje Donecka bo ključna

Za Ukrajino bo bitka za območje Donecka eksistencialnega pomena. Brez Črnega morja, črne zemlje in rudnikov namreč kot država ne more preživeti. Obenem je zdaj Rusija tista, ki si – glede na neučinkovitost sankcij, neenotnost Evropske unije, ameriško preračunljivo opazovanje z udeležbo in skoraj nemoten posle z zemeljskim plinom in nafto – lahko, in to dobesedno, privošči dolgo vojno; vojno na izčrpavanje.