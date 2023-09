Blatno morje naplavlja trupla, pomoč prihaja počasi

V nadaljevanju preberite:

V Derno, nenavadno mesto za libijskimi Zelenimi gorami, ki je bilo v zadnjem desetletju v središču (ne le) državljanske vojne, pomoč prihaja počasi. Glavna obalna cesta je močno poškodovana, tudi v zaledju je dostop do najbolj opustošenih zaselkov komaj mogoč. Večje skupine tujih reševalnih ekip so zaradi tega prispele v Derno šele minuli konec tedna. V mestu, ki je imelo pred kataklizmo okoli 90.000 prebivalcev, trenutno pa jih je, upoštevajoč žrtve, brez strehe nad glavo skoraj 40.000, še vedno ni pitne vode in elektrike. Deroča voda je naplavila številne neeksplodirane mine.