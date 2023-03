Bližnjevzhodni mirovni dogovor s kitajskim pečatom

V nadaljevanju preberite:

Savdska Arabija in Iran, dolgoletna regionalna tekmeca in nasprotnika, sta si v petek v Pekingu pod kitajskim vodstvom segla v roke. Ključni bližnjevzhodni državi sta bili dolgo v hladni vojni, ki sta jo bojevali prek posredniških vojn v Siriji, Jemnu in Iraku, v okviru povezovalnega dogovora pa bosta v dveh mesecih ponovno odprli veleposlaništvi (zaprti leta 2016) in začeli sodelovati tako politično kot gospodarsko.

Četudi dogovor Irana s Savdsko Arabijo morda na prvo žogo zveni presenetljivo, so bili diplomatski kanali med državama odprti že nekaj časa. Prav tako morda na prvo žogo zveni presenetljivo, da je za dogovor poskrbela Kitajska, a v hitro spreminjajočih se geopolitičnih razmerah in razmerjih je dejansko samo Peking v tem trenutku savdske in iranske diplomate lahko posedel za skupno mizo ter »popeljal« do morda prelomnega dogovora, ki ga bomo lahko, če bo deloval, oklicali za bližnjevzhodni mirovni dogovor – besedno zvezo, ki smo jo desetletja uporabljali v kontekstu odnosa Izraela z arabskimi državami in Palestino.