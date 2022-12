Boj proti ruski verski propagandi

V nadaljevanju preberite:

Podružnica ruske pravoslavne cerkve, ki je bila nekoč v Ukrajini največja verska skupnost, je v zadnjem času pod udarom oblasti v Kijevu. Njihova župnišča so v minulih dnevih obiskovali uradni preiskovalci, v ukrajinskih medijih pa so objavljali novice, da so ti našli pri duhovnikih rusko propagando.