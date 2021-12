Boj za izgubljeno generacijo

V nadaljevanju preberite:

Ko je generalna skupščina ZN 11. decembra 1946 sprejela resolucijo o ustanovitvi otroškega sklada (Unicef), je bila glavna podlaga za to odločitev želja, da bi otrokom po svetu pomagali čim hitreje odpraviti travme druge svetovne vojne in zaščitili njihovo pravico do otroštva, odraščanja in popolne uresničitve njihovih zmožnosti.

Sedem desetletij in pol pozneje je izvršna direktorica Unicefa Henrietta Fore priznala, da je »pandemija covida-19 največja nevarnost za napredek otrok v vsej naši 75-letni zgodovini«.

»Medtem ko se veča število otrok, ki so lačni, ne hodijo v šolo, so žrtve zlorab, živijo v revščini ali so se prisiljeni poročiti, se hkrati manjša število otrok, ki imajo zdravstveno varstvo, so cepljeni, imajo dovolj hrane in osnovne storitve. V letu, v katerem bi morali gledati naprej, se vračamo v preteklost,« je na spletni strani ZN sporočila Henrietta Fore.