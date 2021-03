Boj za prvo violino v političnem orkestru se nadaljuje

V nadaljevanju preberite:

Katalonski independentisti ne nehajo ponavljati volivcem, da si resnično prizadevajo za republiko, vsaj za referendum o osamosvojitvi, ter da se je z Madridom in nasploh z unionisti nemogoče pogovarjati. A hkrati se pred domačo in tujo javnostjo smešijo z nesposobnostjo, da bi se kolikor toliko spravili vsaj s seboj ter izbrali predsednika generalitat. Pera Aragonèsa iz vrst Republikanske levice Katalonije(ERC), ki jo iz zapora vodi Oriol Junqueras, tudi danes niso potrdili v parlamentu: kakor že v petek so se glasovanja vzdržali v partnerski in »zavezniški« Skupaj za Katalonijo (JxCat), ki jo iz Belgije manevrira Carles Puigdemont.