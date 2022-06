Bolj obdavčiti bogate in razbremeniti revne

V nadaljevanju preberite:

V nemški vladni koaliciji se je vnel spor zaradi davčne reforme. Zeleni si želijo davčno razbremeniti tiste z nižjimi dohodki in srednji razred ter bolj obdavliti tiste na vrhu dohodkovne lestvice. A v liberalni FDP temu nasprotujejo. Prepričani so, da bi za to morali močno povečati davke za tiste, ki zaslužijo nad 80.000 evri, kar pa bi prizadelo predvsem inženirje in druge visoko strokovno usposobljene kadre.