Bolj so zadržani do Srbov kot veseli odpiranja Balkana

V nadaljevanju preberite:

Države na zahodnem Balkanu, ki že predolgo poslušajo prazne obljube o približevanju Evropski uniji, skušajo s povezovanjem in zmanjševanjem omejitev na medsebojnih mejah olajšati življenje in poslovanje v regiji. Pobudi pod imenom Odprti Balkan sta se poleg Srbije priključili še Albanija in Severna Makedonija.

Regijsko povezovanje bi bilo zares učinkovito, če bi se pridružile še Bosna in Hercegovina, Črna gora in Kosovo, a te tri države imajo resne pomisleke. Tehtno vprašanje je torej, kakšen smisel sploh ima takšno okrnjeno povezovanje?