Bolniško sestro sumijo, da je cepiva zamenjala s fiziološko raztopino

Motiv zaenkrat neznan

Na območju nemškega dela Frizije so kar okoli 8.500 ljudi obvestili, da bodo najverjetneje morali ponoviti cepljenje. Razlog za to je policijsko odkritje oziroma sum, da je ena izmed bolniških sester namesto dragocenega cepiva proti covidu-19 pri cepljenjih uporabila nenevarno, a seveda tudi neučinkovito fiziološko raztopino.Odkritje s severa Nemčije, iz ruralnega okolja ob Severnem morju, odmeva mednarodno. Kot piše britanski Guardian, naj bi do menjave prišlo že zgodaj spomladi, ko so bila cepiva proti covidu-19 še izjemno iskana. Tako ne preseneča, da so med okoli 8.500 osebami, ki so namesto cepiv Pfizerja, Moderne in Astrazenece prejele fiziološko raztopino, predvsem starejši, ranljivi.Odkritje je na novinarski konferenci predstavil predstavnik policistov. Motiv osumljene bolniške sestre po njegovih besedah ni znan, a so odkrili, da je na družbenih omrežjih izražala dvome o cepivih.Kot piše nemški Die Zeit, je sicer priznala, da je aprila namesto s cepivom Pfizer šest brizg napolnila s fiziološko raztopino. Med mešanjem naj bi ji namreč padla steklenica s cepivom, kar pa je hotela prikriti ... Kasneje se je odločila za molk, svoje odvetnike pa obvestila, da je bilo to dejanje aprila »enkraten incident«.»Povsem sem šokiran,« se je na odkritje na Facebooku včeraj odzval tamkajšnji administrator, ki je napovedal, da bodo naredili vse, da bodo prizadeti ljudje čim prej prejeli ustrezno zaščito, do katere so upravičeni.