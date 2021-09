Bomba, ki ne potrebuje izstrelka

V nadaljevanju preberite:

Ko je Severna Koreja včeraj sporočila, da je konec tedna izkoristila za uspešno testiranje novega izstrelka dolgega dosega, so kitajski državni mediji to komajda omenili. »Izjemno pomembno strateško orožje«, kot so v Pjongjangu poimenovali rakete, lahko zadene tarče, oddaljene 1500 kilometrov, vendar je Kitajska veliko bolj zaskrbljena zaradi tistega, kar se lahko priplazi do njenih meja in prodre na njeno ozemlje.