Borna bilanca varuhinje svetovnega miru

Pred ruskim veleposlaništvom v ZDA, ki kot bela trdnjava stoji na vrhu washingtonskega Georgetowna, demonstranti puščajo ukrajinske zastave in slike predsednika Vladimirja Putina s hitlerjansko pričesko. Le malo niže ob aveniji Wisconsin pa stoji vila Dumbarton Oaks, kjer so jeseni 1944 postavili temelje Združenih narodov in vse mednarodne ureditve po drugi svetovni vojni. Ob grozotah v Ukrajini se (spet) postavlja vprašanje: kje je OZN?