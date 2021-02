Bošnjaške stranke bojkotirajo volitve v Srebrenici

Milorad Dodig, predsednik vlade Republike Srbske v BiH. FOTO: Eržen Jure/Delo

V Bosni in Hercegovini bodo v nedeljo ponovili lokalne volitve v Srebrenici in Doboju zaradi nepravilnosti, ki jih je ugotovila osrednja volilna komisija na novembrskih volitvah. V Srebrenici so bošnjaške stranke napovedale bojkot, ker volilna komisija ni storila dovolj za odpravo nepravilnosti, ki so prispevale k zmagi srbskih kandidatov.Lokalne volitve so v BiH potekale 15. novembra lani. Izjema je bil Mostar, kjer so prvič po 12 letih potekale 20. decembra.Volilna komisija je po številnih pritožbah zaradi nepravilnosti v Srebrenici in Doboju ugotovila, da so bile upravičene in je odredila ponovitev volitev. Volitve bodo tako v nedeljo ponovili na 26 od 28 volišč v Srebrenici ter na 89 od 108 volišč v Doboju, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.V Srebrenici so med nepravilnostmi med drugim ugotovili poneverjene podpise volivcev in glasovanje z neveljavnimi osebnimi dokumenti. Vendar pa volilna komisija ni razveljavila izida glasovanja po pošti iz tujine, zato so bošnjaške stranke napovedale bojkot, ker da nedeljske volitve ne bodo ne poštene in ne zakonite, poroča portal Balkaninsight.Županski kandidat bošnjaške koalicije Pobuda moj naslov Srebrenica Alija Tabaković je potrdil, da bodo volivce pozvali k bojkotu, bošnjaške kandidate za mestni svet pa naj ne sprejmejo mandatov, če bodo izvoljeni. Na kandidatnih listah so namreč ostali. Tako bi se lahko zgodilo, da v mestnem svetu prvič od konca vojne leta 1995 ne bi bilo predstavnikov strank Bošnjakov, ki so bili pred vojno večinsko prebivalstvo v tem mestu.Volilno komisijo obtožujejo, da ni pravočasno poslala volilnih materialov v tujino in da so zato bili prikrajšani za okoli tisoč glasov. Predsednik omenjene bošnjaške koalicije Sadik Ahmetović je ocenil, da »želijo Bošnjake izbrisati iz političnega življenja Republike srbske,« srbske entitete v BiH, kamor sodita tako Srebrenica kot Doboj.Srebrenica, nekdanja muslimanska enklava, ki je bila leta 1995 prizorišče genocida več kot 8000 Bošnjakov, je četrt stoletja po koncu vojne v BiH še vedno prizorišče političnih napetosti in sporov med tam živečimi Bošnjaki in bosanskimi Srbi.Na volitvah v Srebrenici je sicer novembra prepričljivo zmagala koalicija političnih strank bosanskih Srbov in njihov kandidat, dosedanji župan Mladen Grujičić iz Zveze neodvisnih socialdemokratov (SNSD) Milorada Dodika, srbskega člana predsedstva BiH.V Doboju pa so volitve razveljavili zaradi nepravilnosti, na katere so opozorile opozicijske stranke bosanskih Srbov zaradi oviranja opazovalcev na dan volitev, kot tudi pri štetju glasov. V mestu bo tako v nedeljo glavna volilna tekma potekala med Dodikovo vladajočo stranko SNSD ter opozicijskima Srbsko demokratsko stranko (SDS) in Stranko demokratičnega napredka (PDP).