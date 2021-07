Brazilci zavzeli ulice in zahtevali odhod Bolsonara

Na ulicah številnih mest je več tisoč protestnikov. FOTO:Carla Carniel/Reuters

Sum korupcije

Zaradi slabega obvladovanja pandemije, protestniki Bolsonara obtožujejo genocida. FOTO: Roosevelt Cassio/Reuters

Več deset tisoč Brazilcev po vsej državi je v soboto znova protestiralo proti predsedniku. Ta je sicer po novem predmet predhodne preiskave zaradi suma, da ni prijavil suma korupcije pri nakupu indijskih cepiv proti covidu-19.Protesti, na katerih zahtevajo odhod Bolsonara z oblasti in pospešitev cepljenja proti covidu-19, se v mestih po vsej Braziliji vrstijo že od maja. Predsednika, znanega skeptika glede nevarnosti novega koronavirusa, ki je covid-19 lani primerjal z lažjo gripo, krivijo za izredno slabo spopadanje s pandemijo. Ta je v 212-milijonski Braziliji doslej terjala več kot pol milijona življenj.»Genocidni Bolsonaro«, »To ni zanikanje, to je korupcija« in »Da cepivom« so bili nekateri od napisov, s katerimi so bili sinoči opremljeni protestniki v največjem brazilskem mestu Sao Paolo. Protesti, h katerim je pozvala opozicija, so sicer potekali v kar 110 mestih po vsej državi, med drugim v prestolnici Brasilia, Portu Alegre in Belemu. Sprva so bili predvideni za 24. julij, a so jih zaradi odprtja preiskave proti Bolsonaru preložili na to soboto.Bolsonara medtem sumijo, da je zamolčal sume o korupciji, s katerimi ga je seznanil nek uradnik ministrstva za zdravje. Ta je v pričanju pred preiskovalnim odborom senata povedal, da je bil žrtev »nenavadnega pritiska«, da odobri 300 milijonov dolarjev vreden nakup indijskega cepiva Covaxin, glede katerega je imel velike dvome, saj med drugim še ni bilo odobreno za uporabo v Braziliji.V petek je brazilsko državno tožilstvo sporočilo, da na podlagi kazenske ovadbe, ki jo je vložila skupina senatorjev, uradno odpira predhodno preiskavo proti Bolsonaru. Sodišče je odprtje preiskave odobrilo.