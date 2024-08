Brazilski sodnik prepovedal omrežje X

Brazilski sodnik Alexandre de Moraes je včeraj – po večmesečnem sporu z lastnikom podjetja Elonom Muskom zaradi dezinformacij – prepovedal delovanje njegovega družbenega omrežja X v največji južnoameriški držav. Odredba je zaičela veljati že danes, poročajo tuje tiskovne agencije.

Sodnik je odločitev o »takojšnji in popolni prekinitvi delovanja« omrežja X sprejel potem, ko Musk ni upošteval odredbe o imenovanju novega pravnega zastopnika podjetja v Braziliji. Prepoved bo veljala, dokler Muskovo podjetje ne izpolni zahtev v odredbi in plača naložene globe.

Moraes je ob tem tistim, ki bi se z uporabo »tehnoloških zvijač«, denimo s storitvami zasebnega omrežja VPN, izognili blokadi, zagrozil z denarno kaznijo v višini 50.000 realov oziroma približno osem tisoč evrov. Od Googla, Appla in internetnih ponudnikov je zahteval tudi, da uvedejo tehnološke ovire in tako preprečijo uporabo omrežja, a je to odredbo kasneje preklical.

Ameriški tehnološki mogotec se je na prepoved odzval v svojem slogu. Sodnika je označil za zlobnega diktatorja, ki se preoblači v sodnika, in ga obtožil, da poskuša s cenzuro uničiti demokracijo v državi. »Svoboda govora je temelj demokracije, neizvoljeni psevdosodnik v Braziliji pa jo uničuje v politične namene,« je izjavil.

Moraes vodi boj proti dezinformacijam v Braziliji, Musk pa se razglaša za absolutista svobode govora, čeprav mu tudi cenzura ni tuja, ko gre za njegovega političnega prijatelja Donalda Trumpa. Musk je namreč blokiral objave zgodbe o nedavnem spopadu Trumpovih spremljevalcev z uslužbenko vojaškega pokopališča Arlington.

Spor se je začel, ko je Moraes odredil zaprtje več računov podpornikov nekdanjega brazilskega desničarskega predsednika Jaira Bolsonara, ki je leta 2022 izgubil volitve. FOTO: Mauro Pimentel/Afp

Musk je sicer zaradi spora že v začetku tega meseca prekinil delovanje medija X v Braziliji, kjer ima okrog 22 milijonov uporabnikov. Moraes mu je v sredo ukazal, da mora v 24 urah najti novega pravnega zastopnika, sicer bo X prepovedal.

Začelo se je z Bolsonarom

Spor se je začel, ko je Moraes odredil zaprtje več računov podpornikov nekdanjega brazilskega desničarskega predsednika Jaira Bolsonara, ki je leta 2022 izgubil volitve, nato pa skušal diskreditirati volilni sistem.

Brazilske oblasti Bolsonara preiskujejo zaradi suma poskusa državnega udara. Med uporabnik X, ki jih je blokiral Moraes, je med drugimi skrajno desničarski nekdanji kongresnik Daniel Silveira, ki je bil leta 2022 obsojen na devet let zapora zaradi vodenja gibanja za strmoglavljenje vrhovnega sodišča.

Aprila je Moraes odredil preiskavo proti Musku in ga obtožil, da je ponovno aktiviral nekatere od prepovedanih računov.

Muska v Braziliji preiskujejo tudi zaradi domnevne kampanje širjenja lažnih informacij v korist Bolsonara. FOTO: Mauro Pimentel/Afp

Muskov satelitski internetni operater Starlink je že v četrtek sporočil, da je od Moraesa prejel odredbo o zamrznitvi računov in prepoved opravljanja finančnih transakcij v Braziliji. Starlink trdi, da odredba temelji na neutemeljeni ugotovitvi, da bi moral biti odgovoren za globe, ki so bile protiustavno naložene podjetju X.

Muska v Braziliji preiskujejo tudi zaradi domnevne kampanje širjenja lažnih informacij v korist Bolsonara.

Na odločitev sodišča se je odzval tudi predsednik Brazilije Luis Inacio Lula da Silva, ki je za lokalno radijsko postajo dejal, da za vse tujce z naložbami v Braziliji veljajo brazilski zakoni in ustava. »Kdo misli, da je, tale Musk?«, je dejal.