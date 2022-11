Birokratski zalogaj brez primere

Britanska vlada si je zadala cilj, da bo do prihodnjega leta revidirala oziroma razveljavila odvečno evropsko zakonodajo, ki jo je Združeno kraljestvo ohranilo po izstopu iz Evropske unije. Toda ta teden je spoznala, da je pred njo bistveno večji birokratski zalogaj, kot si je predstavljala. Med pripravami nanj je bilo namreč odkritih dodatnih 1400 evropskih pravil in predpisov, ki so nastali med skoraj pol stoletja dolgim obdobjem članstva države v Uniji.

Ob izstopu iz EU se je Združeno kraljestvo odločilo, da bo obdržalo velik del evropske zakonodaje, kar je država videla kot pogoj za nemoten in urejen brexit. Tako je London zagotovil kontinuiteto in poskusil odpraviti strahove posameznikov ter podjetij pred negotovimi posledicami ločitve od sedemindvajseterice.

Več kot dve leti zatem se konservativna vlada pod vodstvom premiera Rishija Sunaka pripravlja, da bo iz britanske zakonodaje odstranila še zadnje sledi članstva v EU. V parlamentarni proceduri je predlog zakona, po katerem bo večina ohranjene evropske zakonodaje avtomatično prenehala veljati konec decembra prihodnje leto. Preživeli bodo le pravila in predpisi, o katerih se bodo pristojna ministrstva odločila, da jih je vredno ohraniti.

Toda priprave na ta svojevrstni podvig brez primere v britanski zgodovini ne potekajo tako, kot bi morale. Število pravnih aktov, o katerih bo treba presoditi, ali jih Združeno kraljestvo še potrebuje, je bilo prvotno ocenjeno na 2400, ta teden pa je za šok poskrbelo »odkritje« dodatnih 1400 delov zakonodaje, ki jo je država prevzela med članstvom v EU.

Od porabljenih baterij do porodniškega nadomestila

Odkritje dodatnih pravil in predpisov, nastalih med letoma 1973 in 2020, je vrglo senco dvoma na to, da bo vladi uspelo uresničiti velikopotezne načrte v predvidenem časovnem okviru. Na Downing Streetu so po poročanju otoških medijev potrdili, da je rok za izvedbo revizije enak, toda njegovo podaljšanje v danih okoliščinah verjetno nikogar ne bi presenetilo.

Britanski premier Rishi Sunak med zasedanjem svojega ministrskega kabineta. Foto: Stefan Rousseau/Reuters

Odlog bi vsekakor razočaral evroskeptične torijce, ki ne skrivajo navdušenja nad prihajajočim »kresom evropske zakonodaje« in so opozorili, da bo brez napovedane revizije Združeno kraljestvo še naprej sopotnik EU. Uradniki v Westminstru se, nasprotno, držijo za glavo ob misli na količino dela zaradi »birokratske nočne more«. Ne samo da bodo ministrstva morala v povprečju pregledati več kot deset pravil in predpisov na dan, če bodo hotela do decembra prihodnje leto predelati vseh 3800, revizijski postopki bodo vse prej kot enostavni in bodo po poročanju Financial Timesa pogosto vključevali posvetovanja s pravnimi strokovnjaki ter različnimi deležniki.

Velikost podviga je razvidna tudi iz tega, koliko področij obsega omenjena zakonodaja: od recikliranja starih baterij in zmanjšanja hrupa ob letališčih do porodniških nadomestil ter dolžine odmorov za voznike tovornjakov. Ker se nekateri deli zakonodaje nanašajo na pravice delavcev, so se ta teden že pojavili kratki stiki med predstavniki vlade in sindikalnih gibanj.