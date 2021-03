Brez zidanja gradov v oblakih

Tudi v 67-milijonski Franciji je podobno kot drugod in bolj kot kdaj prej nujen realizem: leto 2020 je bilo nenavadno zdravstveno naporno, 2021. bo težko ekonomsko in zlasti socialno. Zato dobro leto dni pred predsedniškimi in parlamentarnimi volitvami vladajoča macronistična politika ne zida gradov v oblakih, ampak med Francozi zelo priljubljen minister za ekonomijo in finance Bruno Le Maire povsem stvarno svari, da bodo, ko bo zdravstvena kriza minila in bodo pošle milijardne finančne injekcije države, števila podjetja dokončno ekonomsko ugasnila in bo po dolgomesečni pandemični agoniji silovito odjeknilo ničkoliko socialnih bomb. Najhujše za ljudi šele prihaja.