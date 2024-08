Britanska policija mobilizirala okrog šest tisoč pripadnikov enot

Britanska policija se po poročanju BBC pripravlja na nove morebitne izgrede. Za sredo naj bi bilo načrtovanih najmanj 30 protestov po vsej državi. Policija je mobilizirala okrog šest tisoč pripadnikov enot. Britanski premier Keir Starmer je prebivalcem obljubil, da bodo poskrbeli za njihovo varnost. Sinoči je bilo sicer še eno srečanje odbora za izredne razmere Cobra.

Nemiri so izbruhnili prejšnji teden, ko je 17-letnik do smrti zabodel tri deklice ter jih še osem ranil. Ko se je v javnosti začelo natolcevati, da je bil napadalec prosilec za azil, kar se je izkazalo za napačno informacijo, so se ljudje odpravili na ulice in se spopadli s policijo.

V teh dneh so britanski policisti v izgredih aretirali že več kot 400 ljudi, oblasti so v zaporih zagotovile 500 dodatnih postelj, če se bo število aretacij še povečevalo.