Britanska vlada s sankcijami tudi proti botri gibanja naseljencev

Britanska vlada, ki skupaj z drugimi državami stopnjuje pritisk na Izrael zaradi okupacije Gaze, je napovedala sankcije tudi proti znani skrajnodesničarski naseljenki Danielli Weiss, znani tudi kot »botra« gibanja naseljencev, poroča BBC.

Kot je pojasnil britanski zunanji minister David Lammy, je poteza dokaz njihove odločenosti, da opozorijo na odgovornost skrajnih desničarjev, medtem ko palestinske skupnosti trpijo zaradi nasilja in ustrahovanja.

Devetinsedemdesetletna Daniella Weiss je vodja radikalne organizacije naseljencev, imenovane Nachala (Domovina), ki je prav tako sankcionirana, in že desetletja pomembna figura pri ustanavljanju judovskih naselbin na Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu, na ozemljih, ki jih je Izrael zasegel v šestdnevni vojni s koalicijo arabskih držav leta 1967. Večji del mednarodne skupnosti meni, da so naselja po mednarodnem pravu nezakonita, to stališče je lani zavzelo tudi Mednarodno kazensko sodišče (ICJ).

Na seznamu sankcij Združenega kraljestva je zapisano, da je Weissova vpletena v izvajanje, spodbujanje in podpiranje agresije in nasilja nad palestinskimi posamezniki. Botra gibanja naseljencev se je na napovedi sankcij po poročanju BBC odzvala z napovedjo, da je na stotine družin pripravljenih, da takoj zasedejo Gazo. Njeno gibanje pa je pozvalo k osvojitvi in zasedbi Gaze in dodalo, da bo Izrael nadaljeval vojno, »dokler sovražnik ne bo uničen«.

Daniella Weiss, ki so jo so pred kratkim predstavili tudi v dokumentarcu Louisa Therouxa z naslovom The Settlers (Naseljenci), je v lanskem pogovoru za BBC News dejala: »Arabci iz Gaze ne bodo ostali v Gazi. Kdo bo ostal? Judje.« V tem slogu je tudi nadaljevala: »Svet je velik. Afrika je velika. Kanada je velika. Svet bo sprejel ljudi iz Gaze. Kako lahko to dosežemo? Spodbujamo jih. Palestinci iz Gaze, dobri, bodo imeli možnost. Ne pravim prisiljeni, pravim, da bodo imeli možnost, ker si želijo oditi.«

Združeno kraljestvo je sankcije napovedalo za še dva druga naseljenca – Zoharja Sabaha in Harela Davida Libija, pa tudi za postojanki Coco's Farm in Neria's Farm ter organizacijo Libi Construction and Infrastructure LTD. Poleg tega je britanska vlada napovedala tudi, da bo začasno ustavila pogajanja o prosti trgovini z Izraelom. Tiskovni predstavnik izraelskega zunanjega ministrstva se je odzval: »Če je britanska vlada zaradi obsedenosti z Izraelom in notranjepolitičnih razlogov pripravljena škodovati britanskemu gospodarstvu, je to njena lastna pravica.«