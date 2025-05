Pomoč še ni prišla do ljudstva, kritičen tudi nekdanji izraelski premier

Čeprav je Izrael včeraj po temeljitem varnostnem pregledu dovolil vstop 93 tovornjakov s humanitarno pomočjo v Gazo, ta do ljudi še ni prišla. Pri Združenih narodih upajo, da se bo to zgodilo še danes, medtem se stopnjuje mednarodni pritisk na Izrael, ki je 2. marca uvedel blokado. V Gazi ta čas strada dva milijona ljudi, med katerimi je večina žensk in otrok. Kot je včeraj opozoril sekretar ZN Tom Fletcher, je ogroženo življenje kar 14.000 dojenčkov.

»Vse oči so uprte v kraj, kamor naj bi tovornjaki pripeljali in dostavili hrano ljudem,« poroča dopisnik BBC iz Gaze. »Tovornjaki že od včeraj čakajo in čakajo, danes zjutraj je bilo enako.« A tudi sto tovornjakov ne bo prav veliko pomagalo, kajti Gaza je že 11 tednov brez hrane, prav tako ni zdravil, kar četrtina vode je onesnažene, je opisal razmere za BBC.

Količina pomoči, ki jo je Izrael začel spuščati v Gazo, niti približno ni zadostna in je »dimna zavesa, s katero se pretvarjajo, da je obleganje končano«, so včeraj opozorili Zdravniki brez meja. Na tovornjakih naj bi bili moka, hrana za dojenčke, zdravstvena oprema in zdravila.

Na območje Gaze je po enajstih tednih izraelske blokade doslej vstopilo kakih sto tovornjakov s humanitarno pomočjo. FOTO: Cogat/Reuters

Izrael je po enajsttedenski blokadi popustil zaradi čedalje večjega diplomatskega pritiska, kar je tudi edini način, je prepričan nekdanji predsednik izraelske vlade Ehud Olmert. »Nič drugega kot domači in mednarodni politični pritisk ne bo prepričalo Benjamina Netanjahuja, da ustavi ofenzivo v Gazi,« je za BBC izjavil kritik zdajšnje izraelske oblasti.

Kot je dodal, ta pritisk še ni dovolj, jeziček na tehtnici bi lahko bil ameriški predsednik Donald Trump. Vlada Združenega kraljestva je namreč včeraj sporočila, da je prekinila pogovore o trgovinskem sporazumu z Izraelom, poklicala veleposlanika države in uvedla nove sankcije proti naseljencem na Zahodnem bregu. Pridružila se je tudi 22 drugim državam, ki so obsodile razmere v Gazi in pozvale k večji pomoči za vstop na ozemlje.

Po besedah Ehuda Olmerta, ki je bil premier med letoma 2006 in 2008, vlada Benjamina Netanjahuja vodi »vojno brez namena, vojno brez možnosti, da bi dosegli kar koli, kar bi lahko rešilo življenja talcev«. Ravnanje Izraela v Gazi je, kot je še dejal, »zelo blizu vojnemu zločinu«.

Netanjahuja obsojajo tudi aktualni politiki v Izraelu. Jair Golan, vodja demokratske stranke, je izjavil, da Izrael ubija otroke v Gazi »kot hobi«.

Pritisk stopnjuje tudi EU, ki je sporočila, da bo pregledala izvajanje pridružitvenega sporazuma z Izraelom. Njihovo zunanje ministrstvo se je na to ostro odzvalo: »V celoti zavračamo usmeritev te izjave, ki odraža popolno nerazumevanje kompleksne realnosti, s katero se sooča Izrael,« je na omrežju X zapisal tiskovni predstavnik ministrstva Oren Marmorstein. Prepričan je, da bo ta korak zapletel prizadevanja za prekinitev ognja v Gazi ter le še okrepil palestinsko islamistično gibanje Hamas v njegovih stališčih.

Izrael medtem nadaljuje napade na Gazo, kjer je bilo ponoči po navedbah civilne zaščite ubitih vsaj 20 ljudi, poroča AFP.