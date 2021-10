Britanski konservativni poslanec David Amess žrtev atentata

Davida Amessa, 69-letnega poslanca v konservativni stranki predsednika vlade Borisa Johnsona, so med njegovim srečanjem z volivci v metodistični cerkvi v kraju Light-on-Sea večkrat zabodli, poroča mednarodni tisk. Atentat je bil zanj kljub pomoči reševalcev usoden, navaja britanski tisk, ki se sklicuje na objavo policije.

Zdravstveno stanje poslanca, ki je zastopal Southend West v Essexu, sprva po atentatu, ki se je zgodil okoli poldneva po lokalnem času, med srečanjem z volivci iz njegovega okrožja, ni bilo znano. Policija je objavila, da so storilca že prijeli in da ne sumijo, da bi bil v atentat vpleten še kdo.

David Amess je bil poslanec v konservativnih vrstah od leta 1983. FOTO: Richard Townshend/AFP

O storilcu je zaenkrat znano le, da gre za 25-letnega moškega, policija je zasegla tudi nož, s katerim je izvedel atentat.

Amess se je s svojimi volivci srečeval vsak prvi in tretji petek v mesecu. Kot poroča Reuters, so v njegovi pisarni takoj po atentatu potrdili, da je bil zaboden, vendar pa več podrobnosti niso navedli. »Še vedno je v cerkvi in ​​ne dovolijo nam, da bi ga obiskali. Videti je resno,« je za časopis Basildon Echo sprva povedal svetnik konservativcev John Lamb.

Borba reševalcev za njegovo življenje na prizorišču atentata je bila zaman, še navaja Reuters. Amess je bil poslanec v konservativnih vrstah vse od leta 1983.