Bruselj drvi v smeri trgovinske vojne

V nadaljevanju preberite:

Evropska unija je naredila še en korak v smeri vpeljave kazenskih carin na kitajske električne avtomobile, kar bi lahko povzročilo širšo trgovinsko vojno z azijsko orjakinjo. Kljub temu ostaja nekaj manevrskega prostora za rešitev s pogajanji.

V svetu EU je predlog evropske komisije za kazenske carine dobil razmeroma skromno podporo desetih držav članic na čelu s Francijo in Italijo, ki predstavljajo manj kot polovico prebivalcev. Ker se je dvanajst držav članic vzdržalo, ima evropska komisija vendarle proste roke, da izpelje postopek do konca. Proti carinam je glasovalo le pet držav: Madžarska, Malta, Nemčija (po domačih koalicijskih napetostih), Slovaška in Slovenija. Predvsem odločitev Nemčije kot vodilne avtomobilske sile na stari celini odpira številna vprašanja o neusklajenosti industrijske politike v EU.