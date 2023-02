Bruselj in London na pragu novega poglavja

V nadaljevanju preberite:

Tri leta po uradnem izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije sta britanski premier Rishi Sunak in predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen naznanila sklenitev ambicioznega dogovora, ki bo olajšal uveljavljanje severnoirskega protokola, najbolj kontroverznega dela ločitvenega sporazuma o brexitu iz leta 2019, in s tem odstranil eno od ključnih ovir pri vzpostavljanju tesnejših odnosov med sedemindvajseterico ter njeno nekdanjo članico. »Uspel nam je odločilen preboj,« je med skrbno pripravljeno novinarsko konferenco v Windsorju dejal Rishi Sunak in izrazil prepričanje, da je windsorski okvir, kakor se uradno imenuje kompromis, ki sta ga z Ursulo von der Leyen sklenila po napornih pogajanjih, »začetek novega poglavja« v zapletenih dvostranskih odnosih. S to oceno se je strinjala tudi njegova nemška gostja.