Bruselj je za Beograd vse dlje

Politika EU do srbskega predsednika Aleksandra Vučića je bila dolga leta v znamenju zatiskanja oči pred njegovim teptanjem demokracije, vladavine prava in svobode medijev. Tudi opozorila o posledicah tega koraka za Srbijo ga niso odvrnila od poti k Vladimirju Putinu na parado na moskovski Rdeči trg. To v Bruslju vidijo kot – Putinovo propagando za vojno.

Čeprav se pogosto omenja, da je zadrževanje sredstev pritisk na Vučića, so v evropski komisiji za Delo pojasnili, da sta pogoja za nakazila ratifikacija sporazumov o posojilih in finančnem instrumentu ter sprejetje reformne agende. Po njihovih razlagah je Srbija v sklepni fazi ratifikacijskih postopkov.