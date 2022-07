Zaradi dogodkov v Sloveniji Bruselj razmišlja o pravni zaščiti medijev v EU

Evropska komisija je v danes sprejetem poročilu o vladavini prava v EU prvič objavila konkretna priporočila državam članicam na posameznih področjih, od medijev do korupcije. Za Slovenijo jih je pripravila šest.

Zagotovila naj bi, da parlamentarne preiskave vključujejo primerne varovalke za neodvisnost sodnikov in državnih tožilcev. Drugo priporočilo zadeva boj proti korupciji. Sloveniji priporočajo, naj odpravi ovire za preiskave in pregon primerov korupcije, vključno z zagotovitvijo operativne avtonomije nacionalnega preiskovalnega urada, povečanjem virov tožilstva in revizijo zastaralnih rokov.

V tretjem priporočilu pozivajo k sprejetju protikorupcijske strategije in njenemu izvajanju brez odlašanja. V analizi stanja v Sloveniji sicer ugotavljajo, da se je število kazenskih pregonov in policijskih preiskav primerov korupcije znižalo.

Četrto in peto priporočilo se ukvarjata z mediji, kjer se položaj po oceni Bruslja od lanske objave poročila ni popravil. Sloveniji priporočajo, da, ob upoštevanju evropskih standardov, okrepi pravila in mehanizme za spodbujanje upravljavske in uredniške neodvisnosti javnih medijev (RTV Slovenija). Ugotavljajo namreč, da so v praksi izzivi glede omejevanja političnih vplivov.

Uradnik evropske komisije je navedel, da so v preteklosti že izrazili zaskrbljenost v povezavi s poskusi spodkopavanja neodvisnosti javnih medijev. Načrt vlade, da ukrepa in uvede več varovalk za zaščito neodvisnosti novinarjev, vidijo kot dobro stvar.

Skladno s šestim priporočilom naj bi Slovenija tudi vzpostavila zakonske in druge varovalke za zaščito novinarjev, zlasti na spletu. Sovražno okolje, spletno nadlegovanje in grožnje novinarjem po oceni Bruslja v Sloveniji postajajo vse bolj skrb zbujajoči.