Bruselj za posebno sodišče za rusko agresijo

Evropska komisija si bo prizadevala za kaznovanje odgovornih za ruske vojne zločine v Ukrajini. »Rusija mora plačati za svoje grozljive zločine, vključno z zločinom agresije proti suvereni državi,« je danes dopoldne sporočila predsednica evropske komisije Ursula von der Leyen.

Hkrati s podporo delu mednarodnega kazenskega sodišča v evropski komisiji predlagajo ustanovitev posebnega sodišča s podporo Združenih narodov, ki bo preiskovalo in preganjalo ruski zločin agresije. V evropski komisiji si bodo prizadevali za široko mednarodno podporo za specializirano sodišče.

Tudi finančno bi morala Rusija plačati, je prepričana Nemka. Dosedanja škoda je ocenjena na 600 milijard evrov. Rusija in njeni oligarhi po njenem mnenju morajo nadomestiti škodo in plačati obnovo Ukrajine. Okoli 300 milijard evrov deviznih rezerv ruske centralne banke je zamrznjenih. Poleg tega so zamrznili 19 milijard evrov v lasti oligarhov.

V evropski komisiji so pripravljeni sodelovati pri vzpostavljanju strukture za upravljanje tega denarja in njegovo usmerjanje v Ukrajino.