Burmanska hunta z novo obtožnico proti Aung San Su Či

FOTO: Stringer/Reuters

Burmansko tožilstvo je uvedlo nov kazenski postopek proti voditeljici, ki jo je vojaška hunta ob puču v začetku februarja poslala v hišni pripor. Očitajo ji še spodbujanje k uporu in kršitev komunikacijske zakonodaje, je sporočil njen odvetnik, potem ko jo je sodišče danes že drugič zaslišalo prek videokonference.Kot je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil njen odvetnikše ni jasno, koliko obtožb bo še doletelo Aung San Su Či. Zdaj se v tej državi lahko zgodi karkoli,« je dejal. Ikoni mirovnega gibanja v Burmi sicer že očitajo kršenje trgovinskih pravil in ukrepov po zakonu o obvladovanju naravnih nesreč. Gre za obskurne obtožbe zaradi posedovanja neprijavljenih prenosnih radijskih postaj in kršitve ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, ker je lani v predvolilni kampanji organizirala zborovanje. Po mnenju opazovalcev želi vojaški režim na ta način odstraniti 75-letno političarko iz javnega življenja, poroča nemška tiskovna agencija DPA.Doslej jo je sodišče zaslišalo dvakrat, obakrat prek videokonference. Naslednji narok pa je napovedan za 15. marec, poroča AFP. Sodni proces sicer čaka tudi odstavljenega predsednika. Tudi on se sooča z obtožbami spodbujanja k uporu in kršitve protikoronskih ukrepov. Položaj v Burmi se sicer v zadnjih dneh zaostruje. Na nedeljskih protestih po vsej državi je bilo ubitih najmanj 18 ljudi, še 30 pa jih je bilo ranjenih, so sporočili Združeni narodi. Po njihovih informacijah je vojska proti protestnikom v večjih mestih Rangun, Mandalaj, Dawei, Bago, Myeik in Pokokkuo uporabila tudi pravo strelivo, še poroča DPA.