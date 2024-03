Burni odzivi na vsiljene spremembe volilnega zakona

V nadaljevanju preberite:

Ker domače oblasti niso želele ali zmogle spremeniti volilne zakonodaje, je v skladu s svojimi pooblastili to storil visoki predstavnik mednarodne skupnosti v Bosni in Hercegovini Christian Schmidt. Vodja največje stranke bosanskih Hrvatov vsiljene spremembe ocenjuje kot popolnoma nepotrebne in nesprejemljive. Bosanski Srbi, ki Schmidtu ves čas odrekajo legitimnost, so spremembe prav tako zavrnili in sklicali sejo skupščine Republike Srbske, ki bo obravnavala svojo različico volilnega zakona.