Čaša resnice o odnosih med sosedama

V nadaljevanju preberite:

Čeravno se je večinska Italija zadnje dni ukvarjala predvsem s popevkarskim festivalom v Sanremu in s kmeti, ki s traktorji množično protestirajo po vsej državi, se je rimski politični vrh utegnil posvetiti predvsem zgodovini, še posebej pa prikrivanju lastne zgodovine in metanju gnojnice na sosede, od vekomaj prezirane Slovane. Razen redkih izjem to pride prav celi paleti italijanske politike, ki jo spet, prvič po padcu fašizma, vodi skrajna desnica.

Letošnje praznovanje državnega praznika v spomin na fojbe in na eksodus Italijanov iz Istre, Reke in Dalmacije je bilo še malo bolj popoprano od prejšnjih.