»Če bo Rusija napadla Ukrajino, ne bo Severnega toka 2«

»Če bo Rusija napadla, to pomeni, če bodo tanki in vojaki prestopili mejo z Ukrajino, ne bo več Severnega toka 2,« je po srečanju z nemškim kanclerjem Olafom Scholzem zagotovil ameriški predsednik Joe Biden. »Obljubim vam, da bomo to naredili.« Izrazil je mnenje, da ruski predsednik Vladimir Putin ve, kakšno napako bi naredil z invazijo na Ukrajino, pa tudi, da so še diplomatski izhodi iz krize.

Nemški kancler je navedel intenzivne priprave na »daljnosežne ukrepe«, s katerimi bodo skupaj z zavezniki in med njimi tudi z ZDA odgovorili na morebitne ruske vojaške akcije. Zagotovil je skupni pristop: »Združeni bomo, delovali bomo skupaj in skupaj bomo sprejeli vse potrebne korake.«

Biden in Scholz med tiskovno konferenco v Beli hiši. Foto Brendan Smialowski/Afp

Na novinarsko vprašanje, ali si bo morala Nemčija ponovno pridobiti zaupanje zaveznikov, ki Ukrajini pošiljajo težko orožje, medtem ko sama le čelade, je demokratski predsednik ZDA odgovoril, da to ne bo potrebno, Nemčija ima popolno zaupanje ZDA: »Nemčija je ena naših najpomembnejših zaveznic v svetu!« Poudaril je, da je Nemčija med tistimi državami, ki Ukrajini najbolj finančno pomagajo.

Scholz je pred tem navedel tudi druge teme pogovorov ter govoril o »podnebnem klubu voljnih« za tehnološke, gospodarske in druge ukrepe za varovanje okolja ob predpostavki, da bodo ohranjali blagostanje vseh. Tudi v tem vidi potrditev dobrega sodelovanja Nemčije in ZDA ter tesno povezanost obeh držav v transatlantskem partnerstvu, »v katerem se lahko zanesemo drug na drugega«.

Gradnja plinovoda Severni tok 2 na fotografiji z junija 2019. Foto Anton Vaganov/Reuters

Na vprašanje o nemški energetski odvisnosti od Rusije je socialdemokratski kancler Nemčije spomnil na odločitev, da bodo v prihodnjih 25 letih opravili z uporabo nafte, premoga in plina. Čeprav ena vodilnih industrijskih držav sveta, bo Nemčija po njegovih besedah tedaj ogljično nevtralna, kot morebitno zamenjavo za fosilna goriva pa je omenil vodik.