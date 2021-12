Če bo tu počilo, bomo jutri spet na vratih Slovenije

V nadaljevanju preberite:

Odločitev Republike Srbske, da se bo umaknila iz ključnih državnih ustanov Bosne in Hercegovine, je povzročila politično krizo, ki je zasenčila številne druge težave, v katerih se utaplja ta država. Evropski diplomati si podajajo kljuke političnih voditeljev v Sarajevu, grožnje s sankcijami vodstvu Republike Srbske se vrstijo, mladi in malo manj mladi v BiH pa so vse bolj prepričani, da zanje v tej državi ni več prihodnosti.