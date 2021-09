Če države uporabijo silo, begunci ne pridejo

Odpri galerijo

Če v Evropi sprejmemo in dostojno obravnavamo ljudi, ki so v nevarnosti, pošljemo v svet sporočilo, da ima Evropa drugačne vrednote in se vede drugače kot Savdska Arabija ali Kitajska, pravi raziskovalec migracijske politike Gerald Knaus. Na fotografiji afganistanski begunci v ameriški bazi Ramstein v Nemčiji. FOTO: Olivier Douliery /Reuters