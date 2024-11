Kako sta si velesili zamislili leto 2025

V nadaljevanju preberite:

Ko so ameriški znanstveniki, zbrani v Heritage Foundation, razmišljali, kako preprečiti Kitajski, da bi prevzela globalno prevlado, so – po naključju ali namenoma – uporabili isto logiko: da bi bile ZDA odporne na kitajske izzive, morajo postati čim bolj podobne Kitajski. In tako je nastal Projekt 2025, smernice na 922 straneh, namenjene bodočemu ameriškemu predsedniku, ki bo, če se bo ravnal po tem programu, veliko bolj spominjal na katerega od kitajskih diktatorjev kot na voditelja najmočnejše demokracije na svetu.

Leto 2025 tako postaja leto, v katerem se bodo Kitajska in ZDA srečale, kaj lahko pa bi bilo tudi točka, ko bosta obe velesili odšli vsaka na svojo stran: ZDA v preteklost, Kitajska v prihodnost.