Slovenija ob poplavah v BiH pripravljena pomagati

Predsednik vlade Robert Golob z zaskrbljenostjo spremlja razmere v BiH, je zapisala vlada na omrežju X. Izrazil je solidarnost in pripravljenost na pomoč. Zunanja ministrica Tanja Fajon pa je izrazila sožalje družinam žrtev in vsem ostalim, ki so jih prizadele hude poplave v Bosni in Hercegovini. Tako Fajon kot zunanje ministrstvo sta v ločenih objavah na omrežju X poudarila, da je Slovenija pripravljena pomagati.

»Žalostno je slišati za grozno novico o uničujočih poplavah v BiH. Družinam žrtev in prizadetim izrekam sožalje. Slovenija je pripravljena nuditi pomoč. V mislih sem s prebivalci BiH,« je na omrežju X zapisala Fajon.

Tudi zunanje ministrstvo je na omrežju X izreklo sožalje družinam žrtev poplav v BiH. »Izražamo globoko solidarnost z vsemi državljani, ki jih je nesreča prizadela v teh težkih trenutkih. Slovenija je pripravljena pomagati,« so dodali.

V poplavah, ki so v noči na danes zajele dele BiH, zlasti južni in osrednji del, je življenje po zadnjih podatkih izgubilo najmanj 18 ljudi. Oblasti pričakujejo, da bo število žrtev še naraslo. Več ljudi je pogrešanih in poškodovanih, škoda pa je že zdaj precejšnja. Vlada Federacije BiH je zaradi katastrofalnih razmer razglasila stanje naravne nesreče na področju celotne entitete.

Rdeči križ in Karitas že zbirata pomoč Pošljite SMS POPLAVE5 ali POPLAVE10 na 1919 in donirali boste pet oziroma deset evrov, Rdeči križ pa bo izkupiček poslanih sporočil od 4. oktobra 2024 dalje namenil za pomoč prizadetemu prebivalstvu BIH. Iz Sklada solidarnosti so danes že nakazali 5000 evrov Rdečemu križu BIH. Prispevate lahko tudi z nakazilom na: Rdeči križ Slovenije, Mirje 19, 1000 Ljubljana, IBAN: SI56 0400 0027 7766 813, BIC: KBMASI2X, sklic: 00 96895, namen: pomoč po poplavah BIH, koda namena: CHAR. Materialne pomoči trenutno ne zbirajo. Slovenska karitas je že namenila 10.000 evrov za pomoč. Pomoč lahko nakažete na Slovensko karitas, Kristanova ulica 1, 1000 Ljubljana, na račun: SI56 0214 0001 5556 761, s kodo namena: CHAR, namenom: POPLAVE BIH in sklicem: SI00 890. Prispevate lahko tudi s poslanim sporočilom KARITAS5 na 1919 in prispevate pet evrov ali KARITAS10 na 1919 in prispevate deset evrov.

V teh težkih trenutkih stojimo z BIH, je sporočil tudi Davor Ivo Stier, vodja delegacije Evropskega parlamenta v BIH. Ta katastrofa je povzročila izgubo mnogih človeških življenj, ogrozila veliko število prebivalcev, uničila hiše in infrastrukturo.

Ključno je, da se Evropska unija v sodelovanju z lokalnimi oblastmi in mednarodnimi partnerji odzove hitro in pomaga prebivalstvu in državi. Stier je opozoril, da bi bilo nujno treba za to aktivirati mehanizem EU za civilno zaščito in tudi solidarnostni sklad.