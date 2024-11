Polovica žrtev poplav v Valencii je bilo starejših od 70 let

Med 216 smrtnimi žrtvami v poplavah, ki so 30. oktobra prizadele Valencio in osem drugih mest po Španiji, je bila polovica starih 70 let ali več. Med umrlimi je bilo 131 moških in 85 žensk, od tega so bili 104 starejši od 70 let in 15 je bilo starejših od 90 let. Britanski Guardian poroča, da so poplave terjale tudi življenja devetih otrok in 26 tujih državljanov.

Poplave so vzele 45 življenj v mestu Paiporta, ki so ga obiskali kralj Filip VI., kraljica Letizia, premier Pedro Sánchez in predsednik regionalne vlade Carlos Mazón. Njihov obisk pa med prebivalci ni naletel na odobravanje. Označili so jih za »morilce« in jih obmetavali z blatom.

Na ulicah Valencie se je zbralo 130.000 ljudi, ki so zahtevali odstop predsednika regionalne vlade Carlosa Mazóna. FOTO: Eva Manez/Reuters

V mestu Catarroja so poplave terjale 25 smrtnih žrtev, v Valencii 16, Alfafarju 15, Massanassi 11. V mestih Benetússer, Torrent in Picanya so imeli po deset smrtnih žrtev. V Utielu in Chivi je bilo manj kot deset smrtnih žrtev, pri čemer so tako prebivalci kot župan mesta Utiel potrdili, da so bile žrtve večinoma starejše osebe.

Javnost je bila zgrožena, kako je oblast reagirala na naravno nesrečo, ki je prizadela vzhodno špansko regijo. Na ulicah Valencie se je prejšnjo soboto zbralo 130.000 ljudi, ki so zahtevali odstop predsednika regionalne vlade Carlosa Mazóna.

Mazón, član konservativne Ljudske stranke (PP), je pod vse večjim pritiskom, potem ko se je izkazalo, da je imel 29. oktobra triurno kosilo z novinarjem in da je v center za izredne razmere prišel šele ob 19.30. Izkazalo se je, da je Mazónova administracija čakala skoraj 14 ur, preden so v javnost poslali nujna sporočila civilne zaščite.

V provinci Málaga bodo v nedeljo, 17. novembra, glasbeniki priredili dobrodelni koncert za žrtve, ki jih je prizadelo neurje Dana. V baru Pool Habana de Churriana se bo zbralo šest lokalnih skupin, posebni gost večera pa bo Javier Ojeda iz skupine Danza Invisible.