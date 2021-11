Čedalje več sledi vodi k Hillary Clinton

V nadaljevanju preberite:

Ameriška javnost je več let zadrževala dih zaradi domnevnega sodelovanja prejšnjega republikanskega predsednika Donalda Trumpa z Rusijo. Mnogi so verjeli obtožbam tudi po neuspešni večletni in na desetine milijonov dolarjev vredni preiskavi nekdanjega direktorja FBI Roberta Muellerja. Zdaj je drugi posebni preiskovalec John Durham nakazal temačno ozadje teh obtožb v krogih nekdanje Trumpove demokratske nasprotnice Hillary Clinton.