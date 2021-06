Cene stanovanj rastejo, prav tako tudi plače

V nadaljevanju preberite:

Skoraj polovica najemnikov v največjih nemških mestih za stanvanjske stroške namenja več kot 30 odstotkov svojih prihodkov, kar je tista meja, pri kateri so stanovanski stroški po oceni strokovnjakov še vzdržni. A čeprav najemnine v državi močno naraščajo, se zvišujejo tudi plače in zato se je povprečni delež prihodkov, ki ga za stanovanje namenjano najemniki, od leta 2001 do leta 2018 celo rahlo znižal, z 31,2 na 29,6 odstotka. A to le malo pove o stanovanjskih težavah tistih z nizkimi dohodki, ki so se v tem obdobju še povečale.